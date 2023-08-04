«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче
Казанский ХК «Ак Барс» в Альметьевске всухую обыграл местный «Нефтяник». Встреча закончилась со счетом 5:0.
Казанцы вышли вперед уже на четвертой минуте матча. Голы забивали Дамир Жафяров, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Илья Сафонов.
Для «Ак Барса» этот матч стал первым в рамках подготовки к сезону-2023/2024.
Накануне стало известно, что в список кандидатов в сборную России на сезон 2023/24 попали девять хоккеистов «Ак Барса». В число кандидатов вошли Тимур Билялов, Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, Владислав Топорков, Всеволод Альметкин. Также в качестве игрока казанского клуба указан Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус».
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