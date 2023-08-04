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«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче

19:37, 04.08.2023
«Ак Барс» всухую обыграл «Нефтяник» в товарищеском матче
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский ХК «Ак Барс» в Альметьевске всухую обыграл местный «Нефтяник». Встреча закончилась со счетом 5:0.

Казанцы вышли вперед уже на четвертой минуте матча. Голы забивали Дамир Жафяров, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин, Максим Марушев и Илья Сафонов.

Для «Ак Барса» этот матч стал первым в рамках подготовки к сезону-2023/2024.

Накануне стало известно, что в список кандидатов в сборную России на сезон 2023/24 попали девять хоккеистов «Ак Барса». В число кандидатов вошли Тимур Билялов, Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, Владислав Топорков, Всеволод Альметкин. Также в качестве игрока казанского клуба указан Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус».

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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