В МИД заявили, что Россия решительно осуждает атаку ВСУ гражданского танкера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаку Киевом гражданского танкера в районе Керченского пролива. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.

— Решительно осуждаем террористическую атаку гражданского судна, которая грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы, — сказала она.

По ее словам, киевский режим, не встречая осуждения от Запада и международных организаций, применяет все новые методы — в этот раз в акватории Черного моря.

— Подобным варварским акциям не может быть оправдания, они не останутся без ответа, их авторы и исполнители неминуемо понесут наказание, — заключила она.

Напомним, сегодня утром сообщалось, что в результате атаки украинского дрона в южной части Керченского пролива российский танкер «СИГ» получил пробоину. Угрозы затопления судна нет, экипаж не пострадал.



В ночь на 2 августа киевский режим в юго-западной части Черного моря предпринял попытку атаковать морским беспилотным катером корабль Военно-морского флота России, который сопровождал гражданские суда.



Также в ночь на 1 августа ВСУ пытались атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, контролировавшие судоходство в юго-западной части Черного моря в 340 км юго-западнее Севастополя. Тогда же украинские войска осуществили попытку террористической атаки с помощью трех полупогружных безэкипажных катеров на российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор. Корабли ВМФ России, которые сопровождали их, своевременно обнаружили украинские катера и уничтожили их.

Вместе с этим Украина объявила о военной угрозе для судоходства в акватории Черного моря шести российских портов. Речь идет об акватории внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань.

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Максим Кокунин