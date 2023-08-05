Министры иностранных дел Турции и Украины обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с украинским коллегой Дмитрием Кулебой шаги по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

— Сегодня (5 августа, — прим. ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления Черноморской зерновой инициативы, — говорится в сообщении.

В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возвращение России к зерновой сделке возможно в случае, если будут выполнены обязательства перед страной.

— Это реально, для этого просто необходимо, чтобы европейские страны выполнили ряд мер по снятию ограничений по отключению от SWIFT «Россельхозбанка» и так далее. Целый ряд мер, о которых вы хорошо знаете. Их можно выполнить быстро, и незамедлительно Россия вернется к выполнению зерновой сделки. Россия слишком долго выполняла все это в одностороннем порядке, и слишком долго те обязательства, которые были по отношению к Москве, не выполнялись, — пояснил он.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что часть их, касающаяся России, не выполнена до сих пор.

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Максим Кокунин