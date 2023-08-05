Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи со смертью первого президента республики

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи с кончиной первого президента региона Михаила Николаева. По словам главы государства, его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в стране очень значим. Телеграмма российского лидера опубликована на сайте Кремля.

— Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Михаила Ефимовича Николаева. Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни. И, конечно, значим его вклад в укрепление межнационального мира и согласия в нашей стране, — говорится в соболезновании.

скриншот видео от realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов также выразил соболезнования главе Якутии Айсену Николаеву в связи со смертью первого президента республики Михаила Николаева. Он отметил, что бывший руководитель региона был авторитетным лидером и опытным государственным деятелем.

Напомним, на 86-м году жизни скончался первый президент Якутии Михаил Николаев. Об этом сегодня сообщил действующий глава региона Айсен Николаев.

— Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева, — говорится в сообщении.

Действующий глава региона выразил соболезнования родным и близким Николаева. По его словам, в бывшем главе республики всегда сочетались принципиальность, сила, воля, человечность и любовь к людям, интересами которых он и жил.

В Якутии объявили траур с 5 по 8 августа.

Николаев был председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР с 1989 по 1990 и председателем Совета с 1990 по 1991 год.

В 1991 году он стал первым президентом региона и занимал этот пост до 2002 года, после чего был назначен заместителем председателя Совета Федерации, где работал до 2010 года.

В 2011-м был избран депутатом Госдумы. В 2016-м после истечения срока мандата стал Госсоветником республики Саха. Занимал эту должность вплоть до 2023 года.

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Максим Кокунин