В России наградили пилота Су-25 — он успешно посадил на аэродром подбитый самолет

Летчик российского штурмовика Су-25 был представлен к ордену Мужества за успешное возвращение на базу на подбитом самолете. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, инцидент произошел еще 23 мая. После успешного выполнения боевой задачи штурмовик был атакован ПЗРК противника.

— Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку, — рассказали в ведомстве.

Фото: flickr.com

В марте министр обороны России Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27. Они предотвратили нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.

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Айрат Назипов