Татарстанские производители молока получили 1,8 млрд рублей господдержки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом году татарстанские производители молока получили 1,8 млрд рублей господдержки. Это на 622 млн рублей больше, чем годом ранее, сообщил глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

По его словам, субсидии выплачивались с условием сохранить поголовье коров на уровне 1 мая 2023 года. Тем не менее в 19 районах оно было сокращено. На сегодняшний день необходимо обеспечить восстановление поголовья крупного рогатого скота к уровню 1 января 2022 года, добавил он.

Зяббаров подчеркнул, что от поголовья КРС напрямую зависит производство мясной и молочной продукции. С начала 2023 года в сельхозформированиях надоено 826 тысяч тонн молока с ростом на 11%. За первые 6 месяцев произведено 210 тысяч тонн мяса, что составило 101% к уровню прошлого года. При этом наибольший рост в производстве мяса КРС — 103%, добавил он.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года на Татарстан пришлась пятая часть (20,5%) произведенного в Приволжском федеральном округе молока — 1,075 млн из 5,25 млн тонн.

По производству молока Татарстан в январе — июне этого года занимает 1-е место в ПФО. Республика — единственный в округе регион, в котором за 6 месяцев надоили более 1 млн тонн молока.

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Максим Кокунин