На Татарстан пришлась пятая часть произведенного в ПФО молока

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По итогам первого полугодия 2023 года на Татарстан пришлась пятая часть (20,5%) произведенного в Приволжском федеральном округе молока — 1,075 млн из 5,25 млн тонн, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

По производству молока Татарстан в январе — июне этого года занимает 1-е место в ПФО. Республика — единственный в округе регион, в котором за шесть месяцев надоили более 1 млн тонн молока.

На втором месте по производству молока в ПФО Башкирия — 833,7 тысячи тонн, на третьем — Удмуртия (511,7 тысячи тонн), на четвертом — Кировская область (409,2 тысячи тонн). Топ-5 замыкает Нижегородская область — 353,3 тысячи тонн молока.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Наименьший объем молока среди 14 регионов Приволжского федерального округа в первом полугодии 2023 года произвели в Ульяновской области — 101,9 тысячи тонн. Это на 3,5% меньше, чем в январе — июне прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, производство молока в Татарстане в первой половине 2023 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,6%. По росту надоев республику обогнала Марий Эл (+10,9%).

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Татьяна Демина