Главное о коронавирусе за неделю: отмена ковидных ограничений в Татарстане, новая вакцина
Больше трех лет человечество живет в условиях COVID-19: 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию из-за стремительного распространения по всему миру коронавируса, выявленного впервые в декабре 2019-го в китайском Ухане. Этот статус отменили только в мае текущего года. Пережив самоизоляцию, масочно-перчаточный режим, обязательную вакцинацию и введение QR-кодов, человечество постепенно вернулось к привычной жизни. «Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире с 31 июля по 6 августа 2023 года.
В Татарстане отменили ограничения и меры поддержки COVID-19
- С 24 по 30 июля коронавирус выявили у 59 татарстанцев. Всего в республике с начала пандемии зафиксировали 206 596 случаев COVID-19. Выздоровели 66 человек. За все время вылечились 204 454 человека.
- В Татарстане опять уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. С 24 по 30 июля в больницы попали 26 человек, что на 7 зараженных, или 21% меньше, чем за предыдущие семь дней.
- Новых случаев смерти от COVID-19 в республике за неделю не зарегистрировано. Всего от коронавируса умерли 2 010 татарстанцев. Последний раз житель республики умирал от вируса в январе 2023 года.
- В Татарстане отменили ограничения и меры поддержки, введенные в период пандемии коронавируса. В республике прекратили свое действие 88 документов. Действовать в регионе перестало и постановление №208 от 19 марта 2020 года «О мерах по пpeдoтвpaщeнию распространения в Татарстане новой коронавирусной инфекции».
Осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами
- В России заболеваемость коронавирусной инфекцией также продолжает снижаться, всего зарегистрировано более 2,9 тыс. случаев за неделю. Преобладающими остаются геноварианты штамма «омикрон». Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 977 274 случая COVID-19.
- За неделю госпитализировали 1 049 человек. Вылечились от коронавируса еще 5 412 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 430 122 случая выздоровления. От COVID-19 умерли за неделю 40 жителей России. Всего зарегистрировано 399 854 случая смерти от коронавируса.
- Этой осенью россияне смогут привиться обновленными вакцинами Центра имени Н.Ф. Гамалеи, в том числе против новых штаммов ковида. Первой станет доступна вакцина «Спутник Лайт». Также жители страны по-прежнему смогут воспользоваться классическим «Спутником V» и детскими вакцинами для двух возрастных категорий.
- В Роспотребнадзоре хотят отменить анкетирование о коронавирусной инфекции для прилетающих из-за рубежа в Россию иностранцев. Приезжим будут проводить тестирование на коронавирус, только если они прибыли из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации.
- Врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что, несмотря на ожидаемый подъем заболеваемости COVID-19 этой осенью, пандемии ждать не стоит. По словам ученого, подъем заболевания произойдет на фоне похолодания и уменьшения солнечной активности.
В Японии одобрили первую вакцину от COVID-19
- В Японии одобрили массовый выпуск и коммерческую реализацию первой в стране вакцины от коронавируса производства японской компании Daiichi Sankyo. На протяжении пандемии в стране применялись вакцины производства американских компаний Pfizer, Moderna и Novavax, а также британско-шведской AstraZeneca. Сейчас в Японии распространение нового коронавируса практически сошло на нет: власти перестали публиковать официальную статистику еще в мае, когда суточный прирост вышел на минимальный уровень.
- ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 7% за 28 дней. По данным организации, 1 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 13 по 30 июля, более 3 тыс. умерли. В ВОЗ подчеркнули, что COVID-19 по-прежнему представляет серьезную опасность, призвав страны сохранять инфраструктуру противодействия болезни.
- Министерство здравоохранения Кубы впервые с 11 марта не зарегистрировало за сутки ни одного нового случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в марте 2020 года ковидом на Кубе переболели 1 115 064 человека. По сообщениям местных агентств, 90,8% кубинского населения прошли полную вакцинацию от коронавируса.
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