В России за неделю зарегистрировали 2 985 случаев коронавируса

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 24 по 30 июля коронавирус обнаружили у 2 985 россиян. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировали 22 977 274 случая COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За неделю госпитализировали 1 049 человек. Вылечились от коронавируса еще 5 412 россиян. В общей сложности зафиксировано 22 430 122 случая выздоровления.

От COVID-19 умерли за неделю 40 жителей России. Всего зарегистрировано 399 854 случая смерти от коронавируса.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю с 17 по 23 июля коронавирус обнаружили у 3 182 россиян. Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко