Максим Решетников спрогнозировал рост ВВП России по итогам года более чем на 2%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рост ВВП страны по итогам текущего года составит более 2%. Об этом сообщает ТАСС.

— Она (экономика России, — прим. ред.) точно вырастет более чем на 2%, но давайте подождем конкретных цифр. Мы сейчас находимся в стадии формировании прогноза. Поэтому всех интересует не только оценка этого года, всех интересует оценка следующих лет. <…> Мы в августе заканчиваем эту работу, поэтому представим все цифры, все прокомментируем, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле Международный валютный фонд (МВФ) увеличил на 0,8 процентного пункта прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Так, ВВП страны может вырасти на 1,5%.

Уточнялось, что прогноз пересмотрен из-за высоких показателей розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и «крупными налогово-бюджетными стимулами».

При этом прогноз на 2024 год оставлен без изменения на уровне 1,3%.



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Максим Кокунин