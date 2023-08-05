Председатель Госдумы призвал ООН осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем официальном telegram-канале заявил, что ООН должна осудить провокационные действия президента США Джо Байдена в ситуации с Тайванем.

По его словам, если организация не может предотвратить конфликт вокруг острова, то смысла в ней столько, сколько в прекратившей существование в 1946 году Лиге Наций.

— Организация Объединённых Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций, — написал он.

kremlin.ru

Еще в мае Джо Байден заявил, что Китай столкнется с ответной реакцией Соединенных Штатов и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке.

— Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ, — сказал он.

При этом Байден отметил, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.

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Максим Кокунин