Джо Байден заявил, что США дадут ответ Китаю в случае его действий против Тайваня
Президент США Джо Байден заявил, что Китай столкнется с ответной реакцией Соединенных Штатов и их союзников, если предпримет попытку изменить статус Тайваня в одностороннем порядке. Об этом сообщает ТАСС.
— Мы продолжим помогать Тайваню защищать себя. Среди большинства наших союзников есть ясное понимание того, что, если Китай предпримет односторонние действия, последует ответ, — сказал он.
При этом Байден отметил, что Вашингтон не намерен смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином.
Ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась после того, как остров посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. КНР, считая Тайвань одной из своих провинций и негативно отнесся к этому событию. В глазах Китая визит Пелоси стал одним из шагов США, направленных в сторону поддержки сепаратизма.
Также в конце февраля сообщалось, что китайские власти не заинтересованы в организации телефонного разговора между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом.
Отношения между двумя странами ухудшились еще сильнее в том же месяце, когда через всю территорию Соединенных Штатов с северо-запада на юго-восток за несколько дней пролетел китайский аэростат. Американские военные сбили воздушный объект. Китайская сторона выражала «сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат». Из-за инцидента госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин.
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