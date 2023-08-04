Россия и Китай откроют продюсерский центр для продвижения искусства, культуры и спорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия и Китай откроют продюсерский центр для продвижения российского искусства, культуры и спорта в КНР. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Ксения Александрова.

По ее словам, в рамках проекта будут сотрудничать три агентства. Одно будет отвечать за организацию шоу, выставок и постановок, второе — за продвижение российских артистов и блогеров, третье же будет выполнять функцию кадрового агентства, ответственного за подбор тренеров и преподавателей.

В пресс-службе РАССП подчеркнули, что у проекта уже есть площадки и инвесторы. Он поддерживается Министерством культуры и туризма КНР.



Напомним, безвизовый режим для туристических групп между Россией и Китаем пока заработал только по одному направлению — из России в Китай. Как считают в АТОР, нормативная база по реализации соглашения до сих пор не готова.

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Елизавета Пуншева