Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку по факту осквернения памятника павшим воинам в Раифе

Прокуратура Татарстана взяла на контроль проверку, которую начали после осквернения памятника павшим воинам в поселке Местечко Раифа в Зеленодольском районе, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В надзорном ведомстве запросили доклад городского прокурора о ходе и результатах доследственной проверки правоохранительных органов по факту случившегося.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минувшей ночью в Раифе раскидали венки у памятника павшим воинам:

— Этому поступку нет никакого оправдания. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском злоумышленников, которые будут наказаны в соответствии с законом. Инцидент взят под особый личный контроль! — сказал глава района Михаил Афанасьев.

Полиция задержала виновника: им оказался местный житель, имеющий в анамнезе психическое расстройство. Обелиск не пострадал, он не был сломан или изрисован. Памятник уже полностью привели в порядок.

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Маргарита Головатенко