Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинских войск
Президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева, сообщает ТАСС.
На переговорах с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что контрнаступления нет. Президент России уточнил:
— Оно есть, но оно провалилось, — сказал глава государства.
Вооруженные силы Украины с 4 июня потеряли более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц вооружения. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. По его данным, за этот период времени российские войска уничтожили 1,2 тысячи танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard, пять французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley. Также было уничтожено 43 американские гаубицы М777 и 46 самоходок.
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