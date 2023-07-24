Блинкен признал, что контрнаступление ВСУ идет тяжело

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет тяжело, признал госсекретарь США Энтони Блинкен.



— На данный момент контрнаступление находится на сравнительно ранней стадии. Оно тяжелое, — приводит ТАСС его слова, сказанные в эфире CNN.

Блинкен отметил, что российские вооруженные силы организовали «надежную оборону». По его словам, контрнаступление «не завершится в течение одной-двух недель». Рассчитывается, что на это уйдет несколько месяцев.

Госсекретарь США заявлял, что Украина получит истребители F-16, их поставка займет несколько месяцев. По его словам, прежде, чем истребители начнут применять, пройдет несколько месяцев, даже если решение будет принято на днях.

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Маргарита Головатенко