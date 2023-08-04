В Казани восстановили работу часов на улице Баумана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани восстановлена работа часов на улице Баумана. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Управляющий блок часового механизма отремонтировали. Перед возвращением на свое место ему провели «ходовые» испытания.

Напомним, часы на улице Баумана — один из символов Казани, часто служат для горожан местом встречи. Объект представляет собой скульптурную композицию из бронзы. Она создана известным казанским архитектором Игорем Башмаковым в 1999 году.

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Татьяна Демина