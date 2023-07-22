Число отдыхающих в санаториях Татарстана выросло почти на десятую часть

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В санаторно-курортных организациях Татарстана за январь — май 2023 года отдохнули 55 746 человек. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



За январь в татарстанских санаториях побывали 10 257 человек, за февраль — 11 114. В первом месяце весны такие организации приняли 13 308 отдыхающих, в апреле — 11 802, в мае — 9 265.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В общей сложности за 5 месяцев 2023 года отдыхающие провели в санаторно-курортных организациях Татарстана 507 809 ночевок. Таким образом в среднем один человек оставался на девять ночей.



Напомним, за первый квартал 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана побывали 34 679 отдыхающих. Это на 18,5% больше, чем за январь — март прошлого года.



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Татьяна Демина