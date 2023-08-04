В Казани с 7 августа изменится схема движения автобуса №94
В Казани с 7 августа изменят схему движения автобуса №94, сообщили в МУП «Метроэлектротранс».
В прямом направлении автобус будет следовать: ж.м. Привольный ул. Усердная — ул. Тамчы — ул. Усердная — ж.м. Привольный. Далее — по маршруту без изменения режима работы маршрута.
В связи с изменением схемы движения добавятся три новые остановки: «Ул. Усердная», «Новая», «Ул. Тамчы».
Решение об изменении схемы движения приняли после обращения жителей Вишневки. Это связано с обустройством улично-дорожной сети по ул. Усердной.
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