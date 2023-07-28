За неделю в Татарстане вновь подешевела большая часть овощей «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане с 17 по 24 июля зафиксировали снижение средних цен на три из пяти овощей, входящих в так называемый борщевой набор. Подешевела столовая свекла, морковь и репчатый лук.

Заметнее всего за неделю в республике уменьшилась средняя цена лука — на 5,6%. На 24 июля она составила 53,52 рубля за один килограмм.

Столовая свекла в Татарстане за семь дней стала дешевле на 3,77%. Средняя цена одного килограмма опустилась до 43,78 рубля. На 1,05% за неделю подешевела морковь — до 64,35 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подорожали из «борщевого набора» за неделю свежая белокочанная капуста (+4,61%) и картофель (+0,16%). Средние цены на 24 июля составили 57,23 рубля и 43,46 рубля за килограмм соответственно, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за предыдущую неделю — с 10 по 17 июля — в республике подешевела столовая свекла (-2,46%), картофель (-2%), репчатый лук (-1,9%) и морковь (-0,21%). Свежая белокочанная капуста за этот период подорожала на 3,47%.



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Татьяна Демина