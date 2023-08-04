В Чистополе впервые пройдет музыкальный фестиваль «Рок-берега»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Чистополе впервые пройдет музыкальный фестиваль «Рок-берега» — оргкомитет мероприятия сообщает, что фестиваль станет первым для города рокерским фестивалем в частности и крупным развлекательным мероприятием такого формата, передает «РБК Татарстан»

«Рок-берега» пройдут 6 августа на Центральной площади города.

Ожидается, что гостями смогут стать порядка 10 тыс. человек. Вход на мероприятие будет для зрителей свободным. Музыкальная программа фестиваля рассчитана на 5 часов.



Участие в фестивале примут 67 музыкантов из Татарстана, а хэдлайнерами станут Clever Orchestra и ВИА «Волга-Волга».

— В этом году мы реализуем пилотный проект музыкального рок-фестиваля, и надеемся сделать его ежегодной традицией, которая несомненно увеличит привлекательность нашего живописного исторического города на Каме, — сообщил глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

В Казани в начале осени — 8 и 9 сентября — пройдет международный музыкальный фестиваль «СоТворение». Одной из площадок проведения фестиваля станет площадь Тысячелетия. Исполнители будут выступать с живым звуком.

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Илина Хакимова