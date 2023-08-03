В России могут расширить список обязанностей инспекций по капремонту

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Госдуму внесли законопроект, которым предусматривается обязать государственные жилищные инспекции вести реестр протоколов общего собрания собственников в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту.

— Законопроектом предусматривается дополнение положения об обязанности органов государственного жилищного надзора о ведении реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома способе управления многоквартирным домом требованием, предусматривающим также ведение реестров протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, касающихся принятия решения о проведении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, — сказано в сопроводительном документе.

Кроме того, проект направлен на совершенствование полномочий органов государственного жилищного надзора при осуществлении контроля за деятельностью управляющих компаний и других организаций, которые занимаются капитальным ремонтом общего имущества в многоквартирных домах, и подрядных организаций, в части использования средств на эти цели.

Напомним, в Татарстане с начала года специалисты контрольно-надзорных органов провели 1 443 проверки на строительных объектах. Специалисты инспекции Госстройнадзора выходили на проверки 608 раз.

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Елизавета Пуншева