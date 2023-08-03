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В список кандидатов в сборную России попали 9 хоккеистов «Ак Барса»

20:57, 03.08.2023
В список кандидатов в сборную России попали 9 хоккеистов «Ак Барса»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В список кандидатов в сборную России на сезон 2023/2024 попали 9 хоккеистов «Ак Барса». Перечень опубликован на сайте Министерства спорта страны.

В число кандидатов вошли Тимур Билялов, Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, Владислав Топорков, Всеволод Альметкин. Также в качестве игрока казанского клуба указан Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус».

Кроме того, представлены игроки «Салавата Юлаева». Это Данил Башкиров, Алексей Пустозеров и Александр Самонов.

В прошлом сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина и уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 3-4.

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Елизавета Пуншева
СпортХоккей Татарстан

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