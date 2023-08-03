В список кандидатов в сборную России попали 9 хоккеистов «Ак Барса»
В список кандидатов в сборную России на сезон 2023/2024 попали 9 хоккеистов «Ак Барса». Перечень опубликован на сайте Министерства спорта страны.
В число кандидатов вошли Тимур Билялов, Станислав Галиев, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов, Владислав Топорков, Всеволод Альметкин. Также в качестве игрока казанского клуба указан Дмитрий Воронков, перешедший в «Коламбус».
Кроме того, представлены игроки «Салавата Юлаева». Это Данил Башкиров, Алексей Пустозеров и Александр Самонов.
В прошлом сезоне казанский клуб дошел до финала Кубка Гагарина и уступил московскому ЦСКА в серии до четырех побед со счетом 3-4.
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