Операции по картам UnionPay за границей временно ограничены

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay «Почта банка» за границей. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

— «Почта банк» информирует, что в ближайшее время могут наблюдаться временные ограничения операций по картам UnionPay «Почта банка» за границей. Они носят исключительно технический характер и вызваны переходом банка на новую платформу расчетов по картам UnionPay, — сказано в сообщении.

В банке порекомендовали клиентам, которые находятся за рубежом, снять наличные с карты в ближайшее время. На территории России карты работают без ограничений.

Напомним, банк России установил тарифы для проведения операций с цифровыми рублями. Для граждан переводы будут бесплатными — рассчитывается, что это позволит обеспечить максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева