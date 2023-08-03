Банк России установил тарифы по операциям с цифровыми рублями

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Банк России установил тарифы для проведения операций с цифровыми рублями. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.



Для граждан переводы будут бесплатными — рассчитывается, что это позволит обеспечить максимальную доступность операций с национальной цифровой валютой. Не потребуется платить комиссию и за операции по переводу цифровых рублей на счета в банках, как и за пополнение кошельков со своих банковских счетов.

Тариф для бизнеса за прием оплаты товаров и услуг цифровыми рублями составит 0,3% от суммы платежа, однако не превысит 1,5 тыс. рублей. Тариф для предоставляющих жилищно-коммунальные услуги компаний составит 0,2%, но не более 10 рублей. За переводы между юридическими лицами возьмут комиссию в 15 рублей за операцию.

Тарифы начнут действовать с 1 января 2025 года — до этого времени установлен льготный период, по которому все операции с цифровыми рублями на платформе Банка России будут проводить бесплатно.

скриншот realnoevremya.ru/видео Банка России

В августе ЦБ начнет «пилот» с реальными цифровыми рублями с участием ограниченного числа клиентов 13 банков. Он будет проходить в несколько этапов в 2023—2024 годах. Вводить цифровой рубль в широкий оборот хотят начать постепенно с 2025 года.

Сегодня Центробанк одобрил логотип цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России.



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Маргарита Головатенко