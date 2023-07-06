Оборот общепита Татарстана с начала года вырос до 26 млрд рублей

Оборот заведений общественного питания в Татарстане в период с января по май 2023 года составил 26,8 млрд рублей, согласно данным Татарстанстата.



Заработок общепита в январе ­– мае на 21,1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В мае текущего года оборот ресторанов, кафе и баров республики продемонстрировал рост до 5,7 млрд рублей, что на 27% больше показателя того же периода 2022-го.

Экономист, член МРО «Деловая Россия», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса и отечественной промышленности Алексей Хижняк объяснил, что цены в российских ресторанах повысились по объективным причинам: санкционные ограничения и логистика. По его словам, рост цен в среднем составил 35%. Больше всего подорожали морепродукты, оливковое масло, соусы, консервы.



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Маргарита Головатенко