Татарстан в первом полугодии стал лидером в ПФО по производству яиц

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов

По итогам января-июня 2023 года Татарстан занял первое место в Приволжском федеральном округе по производству яиц — 792,7 млн штук. Доля республики в ПФО составила 13,2%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

На втором месте, несмотря на снижение производства по сравнению с январем-июнем прошлого года, Мордовия. Там за полгода выпустили 791,6 млн яиц.

Топ-3 замыкает Пермский край - 721 млн яиц. В пятерку регионов-лидеров в ПФО также вошли Нижегородская область (606 млн) и Башкирия (561,4 млн).



realnoevremya.ruМаксим Платонов

Наименьшее число яиц среди регионов Приволжского федерального округа в январе-июне 2023 года произвели в Самарской области - 64,3 млн штук. Это на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в Приволжском федеральном округе в январе-июне 2023 года производство яиц выросло на 1,1%. За полгода их выпустили 5,98 млрд штук. В Татарстане прирост составил 3,8%.



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Татьяна Демина