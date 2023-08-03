Производство яиц в Татарстане в первом полугодии выросло на 3,8%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — июнь 2023 года произвели 792,7 млн яиц. Это на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

По темпу прироста производства яиц Татарстан в первом полугодии 2023 года опередили Пензенская область (8,3%) Нижегородская область (+5,5%), Кировская область (+4,8%) и Оренбургская область (+4,3%). Увеличение показателей зарегистрировали также в Удмуртии (+1,2%), в Саратовской области (+1,9%) и в Пермском крае (+2,8%).

Уменьшилось производство яиц в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Мари Эл, Мордовии, Башкирии, Чувашии и Ульяновской области.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе в январе — июне 2023 года производство яиц выросло на 1,1%. За полгода их выпустили 5,98 млрд штук.

Татарстан к 2025 году хочет выйти на показатели производительности в 2,2 млрд штук куриных яиц в год и занять третье место в стране в этом сегменте сельского хозяйства. В прошлом году в республике произвели чуть более 1,5 млрд пищевых яиц, и пока регион находится на девятом месте в стране, уступая в том числе Мордовии. Подробнее — в материале аналитической службы «Реального времени».



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Татьяна Демина