Центробанк одобрил логотип цифрового рубля

Фото: скриншот realnoevremya.ru/видео Банка России

Центробанк одобрил логотип национальной цифровой валюты — цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора.

Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России.

Логотип будет интегрирован в банковские мобильные приложения, через которые пользователи будут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

Основные цвета логотипа — кораллово-алый (оттенок красного) и белый. Белое изображение выполняется на красном фоне, и наоборот.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании электронной платформы. Цифровой рубль станет дополнительной формой российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег.

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Маргарита Головатенко