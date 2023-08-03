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Сегодня в Казани ожидается дождь и до +29 градусов

06:30, 03.08.2023
Сегодня в Казани ожидается дождь и до +29 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 3 августа, в Казани ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет кратковременный дождь, прогнозирует Гидрометцентр Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +27 до +29 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +26 до +31°С.

В Казани также ожидается западный, юго-западный ветер порывами 4—9 м/с. Местами они могут усиливаться до 13 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в выходные в Татарстане ожидается до +33 градусов. Ночью 4 и 5 августа прогнозируется от +14 до +19°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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