Татарстан уступает Москве по числу раскрытых дистанционных мошенничеств

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Татарстан по числу раскрытых дистанционных мошенничеств в России находится на втором месте. Он уступает лишь Москве, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по республике Рамис Газимов.



— По числу раскрытых мошенничеств дистанционных мы уступаем только Москве по России, — сказал он.

На первом месте среди регионов страны Татарстан находится по количество лиц, задержанных по уголовным делам по дистанционным кражам и мошенничествам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Рамис Газимов сообщил, что в республике с начала 2023 года раскрыли 1,8 тысячи дистанционных мошенничества и краж. По ним проходит свыше 1,1 тысячи задержанных лиц, из них более 180 человек задержаны за пределами Татарстана.

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Татьяна Демина