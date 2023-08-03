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В Кировском районе Казани ограничат движение на двух участках

11:36, 03.08.2023
В Кировском районе Казани ограничат движение на двух участках
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Кировском районе Казани временно ограничат движение на двух участках дорог, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

С 9 августа по 20 сентября полностью закроют проезжую часть на участках:

  • проезд от ул. Светлой до здания №13а/2 по ул. Маршрутной;
  • проезд вдоль дома №17 (корпус 1) по ул. Маршрутной.

Ограничение движение связано с прокладкой сетей хозяйственно-бытовой канализации и выносом сетей теплоснабжения.

С 14 по 23 августа будет закрыт участок возле дома №14 (корпус 1) по ул. Толстого. Ограничение связано со строительством трассы электрокабеля.

В столице Татарстана на неделю с 28 августа по 5 сентября ограничат движение по улице Декабристов. Частично закроют участок между домами №180 по ул. Декабристов и №8 по ул. Академика Королева.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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