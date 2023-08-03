В Кировском районе Казани ограничат движение на двух участках
В Кировском районе Казани временно ограничат движение на двух участках дорог, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.
С 9 августа по 20 сентября полностью закроют проезжую часть на участках:
- проезд от ул. Светлой до здания №13а/2 по ул. Маршрутной;
- проезд вдоль дома №17 (корпус 1) по ул. Маршрутной.
Ограничение движение связано с прокладкой сетей хозяйственно-бытовой канализации и выносом сетей теплоснабжения.
С 14 по 23 августа будет закрыт участок возле дома №14 (корпус 1) по ул. Толстого. Ограничение связано со строительством трассы электрокабеля.
В столице Татарстана на неделю с 28 августа по 5 сентября ограничат движение по улице Декабристов. Частично закроют участок между домами №180 по ул. Декабристов и №8 по ул. Академика Королева.
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