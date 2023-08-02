В Казани на неделю ограничат движение по улице Декабристов
В Казани на неделю ограничат движение по улице Декабристов, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
С 28 августа по 5 сентября частично закроют участок между домами №180 по ул. Декабристов и №8 по ул. Академика Королева.
Ограничение связано с прокладкой сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.
В Казани 4 и 5 августа ограничат движение по улицам Сибгата Хакима и Бондаренко по обеим сторонам. Это связано с проведением праздника «Я выбираю небо».
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