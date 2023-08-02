В Казани более чем на неделю ограничат движение по улице Толстого

На улице Толстого в Казани ограничат движение более чем на неделю. Об этом предупредили в Комитете внешнего благоустройства города.



С 14 по 23 августа будет закрыт участок возле дома №14 (корпус 1). Ограничение связано со строительством трассы электрокабеля.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс.Карты»

В Казани на неделю в 28 августа по 5 сентября ограничат движение по улице Декабристов. Частично закроют участок между домами №180 по ул. Декабристов и №8 по ул. Академика Королева.

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Маргарита Головатенко