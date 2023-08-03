Производство молока в Татарстане в первом полугодии выросло на 8,6%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за январь — июнь 2023 года надоили 1,075 млн тонн молока. Это на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По темпам роста производства в первом полугодии Татарстан среди 14 регионов Приволжского федерального округа занял второе место. Республику опередила соседняя Марий Эл, в которой надои по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличились на 10,9%.

Производство молока в первом полугодии выросло в большинстве регионов ПФО. Исключение — Саратовская (-2,3%) и Ульяновская области (-3,5%). В них за шесть месяцев надоили 338,1 тысячи и 101,9 тысячи тонн соответственно.

В целом в Приволжском федеральном округе за январь — июнь 2023 года произвели 5,25 млн тонн молока. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали в Росстате.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, за январь — май 2023 года в Татарстане в хозяйствах всех категорий произвели 867,9 тысячи тонн молока. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



В сельскохозяйственных организациях, за исключением относящихся к субъектам малого предпринимательства, надои молока на одну корову в январе — мае 2023 года составили 3 360 кг. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда показатель оценивался в 3 170 кг.

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Татьяна Демина