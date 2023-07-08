В Татарстане производство молока выросло на 9%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане в хозяйствах всех категорий за январь — май 2023 года произвели 867,9 тысячи тонн молока. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Большую часть молока — 599,4 тысячи тонн — произвели в сельскохозяйственных организациях Татарстана. Это на 12,3% больше, чем в январе — мае прошлого года.

В сельскохозяйственных организациях, за исключением относящихся к субъектам малого предпринимательства, надои молока на одну корову в январе — мае 2023 года составили 3 360 кг. Это больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда показатель оценивался в 3 170 кг.



КФХ и индивидуальные предприниматели Татарстана за январь — май произвели 85,4 тысячи тонн молока. Они увеличили надои на 9,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В хозяйствах татарстанцев за пять месяцев надоили 183,1 тысячи тонн молока. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство упало на 0,8%, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, за январь — апрель 2023 года в хозяйствах всех категорий Татарстана произвели 674 тысячи тонн молока. Это на 9,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Татьяна Демина