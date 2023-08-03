В Казани утвердили реестр организаций, ведущих культурно-просветительскую деятельность в школах и детсадах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Управление образования Казани утвердило реестр организаций, которые занимаются театрализованной и иной культурно-просветительской деятельностью в муниципальных школах и детских садах. В списке 45 юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Все организации указаны с примечаниями либо «допустимо для школ», либо «допустимо для детских садов», либо «допустимо для школ и детских садов». В числе последних, например, ООО «Аврора» с кукольным театром «Солнышко», Анна Атаманова с театром кукол «Маскарад», ИП Алсу Ахтямова с театром кукол «Алина», АНО театр «Баобаб», Мария Галимуллина с театром песочной анимации, ИП Линиза Гатауллина с театром «Апельсин», Ольга Гудынина с театром кукол «Веселая команда», ИП Елена Ерыкалова с экологической программой «Серебряное копытце» и так далее.

скриншот realnoevremya.ru приказа Управления образования исполнительного комитета Казани от 21.07.2023 №700/02-05-02

скриншот realnoevremya.ru приказа Управления образования исполнительного комитета Казани от 21.07.2023 №700/02-05-02

скриншот realnoevremya.ru приказа Управления образования исполнительного комитета Казани от 21.07.2023 №700/02-05-02

Реестр утвержден на основании протокола оценки и сопоставления участников конкурса на право включения в реестр организаций, осуществляющих театрализованную и иную культурно-просветительскую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях Казани.

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Татьяна Демина