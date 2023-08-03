МЧС Татарстана разрешили использование участка под пожарное депо в Больших Клыках

Министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана предоставили разрешение на использование участка под пожарное депо в жилом массиве Большие Клыки в Советском районе Казани.



Речь идет об участке площадью 10,3 тыс. кв. м с кадастровым номером 16:16:120602:9628.

МЧС получило разрешение на «размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий».

realnoevremya.ru (архив)

Это первое пожарное депо в Больших Клыках. Сейчас же все близлежащие пожарные части находятся в 6 километрах, что существенно увеличивает время реагирования и, как следствие, масштаб разрушений.

На сегодняшний день этот участок является незастроенной обочиной, которую покрывают кустарники. Возле нее строится жилой комплекс «Весна-2», уже имеется остановка общественного транспорта. Возможно, с появлением пожарного депо этот участок будет благоустроен и на нем разобьют сквер или парк. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко