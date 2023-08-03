В Казани из-за строительства моста через Монастырскую протоку изымут еще два земельных участка

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани расшили список земельных участков и расположенной на нем недвижимости, изымаемой в связи со строительством моста через Монастырскую протоку в Приволжском районе города. Его дополнили двумя объектами.

Изъятию подлежит земельный участок площадью 363,7 квадратных метра с кадастровым номером 16:50:170972:5 по ул. Нижнекамская, 15 и жилой дом, расположенный на нем. Здание занимает 363,3 «квадрата».

Также в список включили земельный участок площадью 387 квадратных метров с кадастровым номером 16:50:170972:3 по ул. Башкирская, 18. На нем находятся хозяйственное строение и индивидуальный жилой дом. Они также подлежат изъятию.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, что в конце апреля 2022 года стало известно, что для строительства моста через Монастырскую протоку планируется изъять шесть земельных участков: четыре вдоль проезда между улицами Нижнекамской и Башкирской, еще два — с противоположной стороны протоки на улице Прибрежной.



Ожидается, что мост через Монастырскую протоку будет двухполосным с шириной проезжей части 7 метров. Общая длина объекта составит 28,8 метра. На нем планируется разместить шумозащитные экраны, оборудовать два лестничных схода.

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Татьяна Демина