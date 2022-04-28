В Казани для строительства моста через Монастырскую протоку изымут шесть земельных участков — карта

Фото: скриншот

В Казани изымут шесть земельных участков для строительства моста через Монастырскую протоку. Информация об этом опубликована в сборнике документов мэрии города. Общая площадь участков, которые планируется изъять, составляет 3444,7 кв. метра.

Власти города собираются изъять шесть жилых домов, хозяйственную постройку и баню на ул. Башкирской, 12, 16, ул. Нижнекамской, 9, 13 и ул. Пожарной, 68, 70.

Расположение изымаемых участков. Фото: скриншот

— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению, — говорится в распоряжении Исполкома Казани.

Управление жилищной политики Казани должно провести оценку рыночной стоимости участков. Затем результаты оценки и соглашения об изъятии передадут собственникам земли. Средства на выполнение постановления выделит финансовое управление исполкома Казани.

Также муниципальные власти изымут 11 земельных участков под строительство дублера Горьковского шоссе от ул. Несмелова до ЖК «Серебряный бор».

Артем Гафаров