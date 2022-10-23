Мост через Монастырскую протоку в Казани построят до конца ноября 2023-го — на работы выделено 737 млн рублей

ГКУ «Главтатдортранс» при Миндортрансе Татарстана разместил тендер на строительство моста через Монастырскую протоку в Казани. На эти цели выделено без малого 737 миллионов рублей. Согласно проекту, работы должны завершить 20 ноября 2023 года.

Из приложенных документов следует, что мост будет двухполосный с шириной проезжей части в 7 метров. Общая длина моста составит 28,8 метра. Также на объекте планируется разместить шумозащитные экраны, оборудовать два лестничных схода. На время строительства будет оборудован технический проезд для движения транспорта.

Напомним, что в конце апреля этого года стало известно, что для строительства моста планируется изъять шесть земельных участков: четыре вдоль проезда между улицами Нижнекаской и Башкирской, еще два — с противоположной стороны протоки на улице Прибрежной.

Расположение изымаемых участков. Фото: скриншот «Яндекс.Карт»

Кроме того, в конце октября 2021 года Главтатдорстранс объявил другой тендер — на проектирование моста через протоку. Максимальная цена контракта составляла 9,8 миллиона рублей.

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Артем Гафаров