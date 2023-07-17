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В Минздраве России поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

20:45, 17.07.2023
В Минздраве России поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Минздраве России поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он выразил мнение, что процесс, касающийся продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, необходимо завершить в этом году.

— Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, — приводит «Интерфакс» слова министра.

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Маргарита Головатенко
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