В Минздраве России поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Минздраве России поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



Он выразил мнение, что процесс, касающийся продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, необходимо завершить в этом году.

— Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, — приводит «Интерфакс» слова министра.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко