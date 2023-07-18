Минздрав: контроль препаратов для аборта призван обезопасить пациента

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Минздрав предложил вести предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, чтобы обезопасить пациенток, сообщили в пресс-службе ведомства.



— Эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов, — сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Накануне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в Минздраве поддерживают ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет. Он выразил мнение, что процесс, касающийся продажи и перевода в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности, необходимо завершить в этом году.

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Маргарита Головатенко