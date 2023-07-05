Вице-премьер России: доля молодых женщин не рожает детей из-за отсутствия семьи, жилья и постоянного дохода

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране есть 4,5 млн женщин, которые не имеют детей и еще почти столько же женщин, имеющих одного ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

— То есть максимально это почти 9 млн потенциальных рождений на ближайшие три года, — рассказала она.

По ее словам, в качестве причин не рожать ребенка женщины чаще всего называют отсутствие жилья, постоянного дохода, а также обеспокоенность здоровьем.

— Что им мешает: для молодых женщин до 24 лет — это отсутствие семьи, жилья и постоянного дохода; для женщин в возрасте 25—34 лет основными ограничениями <...> являются отсутствие собственного жилья и вопросы доходов, — сказала Голикова.

Она также отметила, что после 30 лет женщины не принимают решение о рождении ребенка, так как боятся ухудшения здоровья.

— При этом мы провели анализ данных Фонда обязательного медицинского страхования и установили, что только 6% женщин с 18 до 34 лет <...> проходят диспансеризацию. Конечно, этого недостаточно для своевременного выявления причин, которые могут отрицательно сказаться на репродуктивном здоровье женщины, — сообщила вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Минздрав России разработал анкету для женщин, которые задумываются об аборте. Анкета позволит женщинам определить причину, по которой они находятся в ситуации репродуктивного выбора.

В феврале министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России на 13% сократилось число абортов. По его словам, в 2022 году в стране от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

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Максим Кокунин