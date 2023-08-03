Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США до АА+

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте с уровня ААА до АА+ из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга, передает Daily Moscow.

По прогнозам экспертов, в следующие 3 года в Америке фискальная ситуация ухудшится, а госдолг продолжит расти. Однако по рейтингу установлен стабильный прогноз.



Как заявлял заместитель председателя Комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко, на рейтинговые агентства ориентируется политический истеблишмент.

В США 1 июня палата представителей Конгресса приняла законопроект о повышении потолка государственного долга. Напомним, инициатива предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение предложенных Республиканской партией реформ. Среди прочего они включают перераспределение средств, выделенных на чрезвычайную помощь при пандемии COVID-19, а также перераспределение части финансирования Службы внутренних доходов США.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова