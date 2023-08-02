АвтоВАЗ в июле продал 29,3 тысячи Lada — рекорд с 2021 года

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Продажи АвтоВАЗа в России в июле выросли в 2,8 раза в годовом выражении — до 29 378 автомобилей. Это на 5,5% превысило показатели реализации в июне текущего года, сообщает «Интерфакс».



Показатель продаж в июле для компании был лучшим в этом году. В последний раз помесячный результат продаж был выше в декабре 2021 года — показатель составил 29,9 тыс. проданных Lada.

Положительную динамику в июле 2023 года обеспечил старт продаж нового поколения Lada Vesta — в прошлом месяце продали 5 133 автомобиля этого семейства, что на 20% больше, чем в июне.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Лидер продаж — Lada Granta — была реализована в количестве 17,17 тыс. единиц, что в 2,6 раза больше год к году и на 2,6% больше к июню 2023-го.

В конце июля президент компании Максим Соколов заявлял, что АвтоВАЗ увеличит объем производства самых бюджетных модификаций автомобилей Lada — цены на них останутся в пределах 700 тысяч рублей.

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Маргарита Головатенко