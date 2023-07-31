АвтоВАЗ увеличит объем производства самых бюджетных модификаций Lada

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ увеличит объем производства самых бюджетных модификаций автомобилей Lada — цены на них останутся в пределах 700 тысяч рублей, сообщил президент компании Максим Соколов.



— Наш клиент тоже ориентирован на покупку недорогих автомобилей, и надо такую возможность нашим клиентам предоставить, — сказал он «РИА Новости» на форуме «Россия — Африка».

По словам Соколова, растет давление со стороны глобальных поставщиков, отказывающихся экспортировать простейшие компоненты, в том числе те, которые не находятся в санкционных списках. Топ-менеджер заявил, что АвтоВАЗ делает все возможное для недопуска роста цен:

— Вопрос не только в инфляционном росте цен, а в первую очередь курсовом, но тем не менее на данный момент мы делаем все возможное, чтобы минимизировать это влияние.

realnoevremya.ru/Роман Хасаев

АвтоВАЗ планирует экспортировать в этом году до 10 тысяч автомобилей. Президент АвтоВАЗа выразил надежду на то, что в следующем году экспорт продукции компании вырастет уже многократно, в том числе в африканские страны.

АвтоВАЗ намерен возобновить производство автомобилей Lada Largus в августе. Партия будет в количестве 635 машин, включая машинокомплекты для производства опытных электромобилей e-Largus.

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Маргарита Головатенко