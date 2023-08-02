Полный тюнинг авто в стиле «Барби» обойдется в 175 тысяч рублей

Несмотря на то, что фильм «Барби» еще не вышел на российские экраны, кинокартина уже успела обзавестись фанатами и покорить соцсети — в моду вновь врывается гламурно-розовый цвет, причем не только в одежде. Барби известна и своей любовью к автомобилям: поэтому эксперты «Авито» рассказали о семи способах Барби-тюнинга.

Обратим внимание, что полный Барби-тюнинг авто обойдется в 175 тысяч рублей, а премиум вариант — примерно в 223 тысячи.

Смена цвета кузова

Первое, что приходит в голову — это, конечно, смена цвета своего авто. Но перекрасить машину — трудоемкая и дорогостоящая задача. Для временного стайлинга подойдет и другой вариант, оклейка специальной пленкой, полиуретановой или виниловой. Сама оклейка обойдется в автосервисе примерно в 50 тыс. рублей, стоимость пленки составит от 3 до 8 тыс. за метр.

Услуга «под ключ»от автосервиса может стоить примерно 160 тысяч рублей за машину.



Добавление ярких красок в салон

Можно «перекрасить» свою машину и изнутри: например, перетянуть сидения и другие внутренние элементы. Идеально (для «Барби») подойдут ягодные оттенки или даже ярко красный цвет. Перетяжка салона (сидений и подголовников) экокожей обойдется от 45 тыс. рублей. Есть вариант бюджетнее — плюшевые чехлы (для двух сидений стоимость составив около 3,5 тысячи рублей).



Декор руля

Руль также можно перетянуть или надеть на него специальный чехол, выбор здесь действительно большой. Например, оплетка руля из стразов обойдется в 1 200 рублей, а меховые чехлы можно найти за 700 рублей.



Установка подсветки

Еще один стильный способ изменить атмосферу в салоне — установить подсветку. За помощью можно обратиться к профильному мастеру в автосервисе, такая услуга обойдется от 8 тыс. рублей, либо сделать самостоятельно, купив все необходимое.

Добавить аксессуары

Здесь разгуляться можно на широкую ногу: для декора подойдет все, что понравится владельцу авто. Это и цурикава (300—1300 рублей), и гламурные реснички со стразами для фар (от 50 рублей).



Позаботиться о мелочах

Когда хочется яркого преображения, важна любая деталь. Поэтому не стоит забывать об аксессуарах: даже ключ для авто можно стилизовать под Барби, просто надев на него чехол соответствующего цвета (от 500 рублей).

Упаковать все самое необходимое

Автомобильный набор для непредвиденных ситуациях должен быть в салоне у каждого водителя. При желании, его тоже можно стилизовать, поместив в ярко розовую сумку.



Интересно, что больше половины казанцев — 52% — уверены, что «стандарты красоты», которые, например, диктует образ куклы Барби, слишком идеальные и не стоит пытаться им следовать.



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Илина Хакимова