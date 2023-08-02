Полный тюнинг авто в стиле «Барби» обойдется в 175 тысяч рублей
Несмотря на то, что фильм «Барби» еще не вышел на российские экраны, кинокартина уже успела обзавестись фанатами и покорить соцсети — в моду вновь врывается гламурно-розовый цвет, причем не только в одежде. Барби известна и своей любовью к автомобилям: поэтому эксперты «Авито» рассказали о семи способах Барби-тюнинга.
Обратим внимание, что полный Барби-тюнинг авто обойдется в 175 тысяч рублей, а премиум вариант — примерно в 223 тысячи.
- Смена цвета кузова
Первое, что приходит в голову — это, конечно, смена цвета своего авто. Но перекрасить машину — трудоемкая и дорогостоящая задача. Для временного стайлинга подойдет и другой вариант, оклейка специальной пленкой, полиуретановой или виниловой. Сама оклейка обойдется в автосервисе примерно в 50 тыс. рублей, стоимость пленки составит от 3 до 8 тыс. за метр.
Услуга «под ключ»от автосервиса может стоить примерно 160 тысяч рублей за машину.
- Добавление ярких красок в салон
Можно «перекрасить» свою машину и изнутри: например, перетянуть сидения и другие внутренние элементы. Идеально (для «Барби») подойдут ягодные оттенки или даже ярко красный цвет. Перетяжка салона (сидений и подголовников) экокожей обойдется от 45 тыс. рублей. Есть вариант бюджетнее — плюшевые чехлы (для двух сидений стоимость составив около 3,5 тысячи рублей).
- Декор руля
Руль также можно перетянуть или надеть на него специальный чехол, выбор здесь действительно большой. Например, оплетка руля из стразов обойдется в 1 200 рублей, а меховые чехлы можно найти за 700 рублей.
- Установка подсветки
Еще один стильный способ изменить атмосферу в салоне — установить подсветку. За помощью можно обратиться к профильному мастеру в автосервисе, такая услуга обойдется от 8 тыс. рублей, либо сделать самостоятельно, купив все необходимое.
- Добавить аксессуары
Здесь разгуляться можно на широкую ногу: для декора подойдет все, что понравится владельцу авто. Это и цурикава (300—1300 рублей), и гламурные реснички со стразами для фар (от 50 рублей).
- Позаботиться о мелочах
Когда хочется яркого преображения, важна любая деталь. Поэтому не стоит забывать об аксессуарах: даже ключ для авто можно стилизовать под Барби, просто надев на него чехол соответствующего цвета (от 500 рублей).
- Упаковать все самое необходимое
Автомобильный набор для непредвиденных ситуациях должен быть в салоне у каждого водителя. При желании, его тоже можно стилизовать, поместив в ярко розовую сумку.
Интересно, что больше половины казанцев — 52% — уверены, что «стандарты красоты», которые, например, диктует образ куклы Барби, слишком идеальные и не стоит пытаться им следовать.
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