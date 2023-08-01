Российских дипломатов и туристов вывезли из Порт-Судана

Часть переведенных из Хартума российских дипломатов вывезли из Порт-Судана. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

— В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из города Порт-Судана части сотрудников переведенного из Хартума российского посольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на родину, — поясняется в заявлении.

В прошлую пятницу сообщалось, что из-за продолжающихся столкновений посольство России в Судане перенесли из Хартума в Порт-Судан.

С 15 апреля в Судане начались столкновения между армией и силами быстрого реагирования (спецназом). Каждая из сторон обвиняет другую в нападении: так, армия утверждает, что спецназ напал на ее штаб, а силы быстрого реагирования — что нападение было на их штаб в Хартуме.

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Елизавета Пуншева