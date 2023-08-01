Руководителем челнинского филиала республиканского центра по борьбе со СПИДом назначен Радик Шайхутдинов

Руководителем Набережночелнинского филиала «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Минздрава Татарстана» стал Радик Шайхутдинов, сообщили в Горздраве.



Радик Шайхутдинов работает в отрасли здравоохранения 30 лет. До назначения выполнял обязанности заведующего эпидемиологическим отделом СПИД-центра.

Филиал оказывает медицинскую помощь медучреждениям города и районам Татарстана (Агрызский, Актанышский, Елабужский, Заинский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Тукаевский).

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Маргарита Головатенко